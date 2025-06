Spalletti | Risoluzione del contratto decisa per rispetto l’Italia andrà ai mondiali

Luciano Spalletti, ex ct della nazionale italiana, rompe il silenzio e si racconta in un'intervista esclusiva a RaiSport. Tra chiarimenti e riflessioni, il tecnico toscano evidenzia la sua trasparenza e il rispetto reciproco con la Federazione, sottolineando che la decisione di risoluzione del contratto è dettata dall'impegno per il bene dell’Italia e la partecipazione ai prossimi Mondiali. Priorità al bene della nostra nazionale, perché solo così si costruisce un futuro vincente.

FIRENZE –  Luciano Spalletti, ormai ex ct della nazionale italiana, rompe il silenzio dopo l’annuncio del suo esonero, rilasciando un’intervista esclusiva ad Alessandro Antinelli per RaiSport. Un colloquio in cui il tecnico toscano chiarisce la sua posizione, respingendo l’idea di dimissioni e sottolineando la sua trasparenza e il buon rapporto con la Federazione, nonostante la decisione di interrompere il rapporto. PrioritĂ al bene della Nazionale: “La mia convinzione rimane salda: avrei continuato con questo gruppo di calciatori, come espressi giĂ dopo la sconfitta contro la Norvegia. Sono assolutamente certo che l’Italia raggiungerĂ i mondiali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

