Spalletti riparte subito dalla Juve | Tudor esonerato dopo il Mondiale

Le ultime sull'ormai ex Commissario tecnico della Nazionale. Può subito trovare una panchina: ecco di quale squadra si tratta Dopo il 3 a 0 subito contro la Norvegia, l'avventura di Luciano Spalletti con la Nazionale italiana si è conclusa. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso le parole, in conferenza stampa, dello stesso Commissario tecnico. Spalletti riparte subito dalla Juve: "Arriva con Osimhen" (LaPresse) – Calciomercato.it La FIGC si è così messa in moto per trovare il sostituto: il preferito è Claudio Ranieri, con Stefano Pioli alternativa. La scelta arriverà a breve, ma nei prossimi giorni capiremo anche quale sarà il futuro dell'ex allenatore del Napoli.