Spalletti | Non sono come tanti altri se arriva Ranieri farò il tifo per Ranieri O per chiunque sarà

Luciano Spalletti si distingue nel mondo del calcio per la sua autenticità e passione, lontano dai facili schemi. Dopo l’esonero dalla Nazionale, il tecnico ha rivelato in esclusiva a Rai Sport il suo stato d’animo, svelando cosa lo muove davvero. Con un cuore grande e una lealtà senza confini, Spalletti promette di tifare con tutto sé stesso, indipendentemente da chi prenderà il suo posto. La sua sincerità ci ricorda che nel calcio, come nella vita, ciò che conta è il sentimento autentico.

Dopo l’esonero da ct della Nazionale deciso domenica notte dal presidente della Figc Gravina e a poche ore dalla sua ultima panchina azzurra nel match di stasera contro la Moldova, Luciano Spalletti ha parlato in esclusiva a Rai Sport. Come ha dormito stanotte? «È chiaro che queste situazioni dipendono dal sentimento che metti nelle cose. Per me prendere sonno è difficile in certe occasioni. Tutto mi consuma e niente mi scivola addosso. Le sconfitte più delle vittorie. Ciò che è successo è una cosa della quale prenderò conto con il passare del tempo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «Non sono come tanti altri, se arriva Ranieri farò il tifo per Ranieri. O per chiunque sarà»

In questa notizia si parla di: Ranieri Spalletti Sono Tanti

Tegola per l’Italia, Buongiorno lascia il ritiro: Spalletti sceglie Ranieri, Mancini resta a Roma - Giornata di novità in casa Italia: Spalletti sceglie Ranieri e lascia fuori Mancini, un'assenza che fa rumore.

Zazzaroni: “Nell’esonero di #Spalletti sono sbagliati i tempi e i modi” Sul prossimo C.T: “#Ranieri è esattamente ciò che serve all’Italia ora, vedremo” - X Partecipa alla discussione

Spalletti esonerato, chi lo sostituirà sulla panchina dell'Italia? Per Fabrizio Romano ci sono 2 nomi in pole position Guarda Transfer by Fabrizio Romano su DAZN, disponibile ogni sera dalle 20.30! #Ranieri #Italia #Spalletti #DAZN - X Partecipa alla discussione

Spalletti: «Non sono come tanti altri, se arriva Ranieri farò il tifo per Ranieri. O per chiunque sarà» - Dopo l'esonero da ct della Nazionale a poche ore dal match contro la Moldova, Luciano Spalletti ha parlato in esclusiva a Rai Sport. Leggi su ilnapolista.it

Italia, Spalletti allo scoperto sul suo futuro: tiferò per Ranieri, non sono come gli altri - Il ct Spalletti a Raisport torna sul divorzio traumatico dalla Nazionale, ammette di aver dormito poco e spiega perchè ha voluto dire tutto sull'esonero anziché aspettare ... Leggi su sport.virgilio.it

Spalletti: «L'Italia andrà ai Mondiali. Futuro? Non lo so, farò il tifo per chi verrà. Ranieri? Sa toccare i tasti giusti» - Luciano Spalletti, nel giorno della sua ultima partita sulla panchina della Nazionale, ha parlato in esclusiva a Rai Sport, in merito alla decisione di Gravina di sollevarlo dall'incarico. Leggi su msn.com