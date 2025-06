Spalletti non ha dubbi | Se do le dimissioni è perché credo che l’Italia andrà ai Mondiali Ho chiesto ai ragazzi questa cosa

Luciano Spalletti, senza esitazioni, si prepara ad affrontare l’ultima partita con l’Italia prima delle possibili decisioni future. Il suo esempio di leadership e passione traspare dalle parole pronunciate in diretta a Rai Sport, dove ha condiviso il sentimento di un addio che, se dovesse arrivare, sarà vissuto con il cuore. La domanda ora è: quale sarà il suo vero futuro? La risposta si scoprirà presto, ma una cosa è certa: Spalletti lascia un segno indelebile.

Spalletti non ha dubbi prima di Italia Moldavia: tutte le dichiarazioni del ct Azzurro all’ultima sulla panchina. Luciano Spalletti, ct dell’ Italia, ha parlato a Rai Sport nel pre partita della sfida alla Moldavia. MOMENTO – «Riunione tecnica bellissima, la dovevo fare perfetta. C’è un po’ di dispiacere di lasciarsi, viene dal profondo del cuore. Ho chiesto ai ragazzi di farmi uscire con una vittoria, può essere stimolante che mi vogliano fare questo regalo. L’atmosfera? Normalissima, di un ambiente e di un gruppo dove ci si trova bene a stare insieme e si fanno le cose con più dispiacere senza essere menefreghisti, ci si racconta la verità, si ha chiarezza, si è avuto un rapporto intenso e si arriva al momento che va detto quello che abbiamo detto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti non ha dubbi: «Se do le dimissioni è perché credo che l’Italia andrà ai Mondiali. Ho chiesto ai ragazzi questa cosa»

