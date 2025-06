Spalletti non esclude il ritorno immediato in panchina | Juve alla finestra dopo la risposta sibillina

Luciano Spalletti, fresco di addio alla Nazionale, non esclude un ritorno immediato sulla panchina e il suo enigma diventa un gancio irresistibile per i tifosi. La Juventus, in attesa di conferme, mette gli occhi su di lui, sperando di risolvere il rebus tecnico. La sua risposta sibillina alla RAI alimenta rumors e curiositĂ , lasciando intendere che il futuro potrebbe essere piĂą vicino di quanto si pensi. Ma cosa bolle in pentola davvero? Continua a leggere per scoprirlo.

Luciano Spalletti saluta la Nazionale dopo un’esperienza deludente e apre le porte a un possibile ritorno in panchina. La Juventus, alla finestra dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, potrebbe puntare su di lui. E quella risposta enigmatica alla RAI accende le voci: “Tornerò subito ad allenare? Non lo so”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Spalletti Ritorno Panchina Finestra

Italia, Spalletti pensa ad Acerbi per la nazionale! Il possibile ritorno del difensore dell’Inter dipenda da 3 fattori - L'Italia di Spalletti valuta il possibile ritorno di Acerbi in azzurro, con l'obiettivo di rinforzare la difesa.

Spalletti non esclude il ritorno immediato in panchina: Juve alla finestra dopo la risposta sibillina - Luciano Spalletti saluta la Nazionale dopo un’esperienza deludente e apre le porte a un possibile ritorno in panchina ... Leggi su fanpage.it

Spalletti: «Sono stato cacciato». L'esonero prima del match di Reggio Emilia - Un lampo in piena notte e a pagare è il solo Spalletti, costretto ad annunciare il suo esonero in prima persona. Leggi su ilmessaggero.it

Spalletti esonerato dalla Nazionale: “Gravina mi ha comunicato l’addio” - L'annuncio in conferenza stampa: "Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico". Leggi su lifestyleblog.it