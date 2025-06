Spalletti non è una vittima l’esonero giusto di un pessimo ct Ma ora chi caccia Gravina?

Il ciclo sfortunato di Luciano Spalletti sulla panchina italiana si chiude tra polemiche e delusioni, con un bilancio di poche vittorie e molte critiche. Dopo appena due anni e 24 partite, l’ombra di un clima surreale e di risultati deludenti si fa pesante. Ora, la domanda che domina il calcio nostrano è: chi sarà a cacciare Gravina, nuovo protagonista di un’Italia in crisi?

Neanche due anni, 24 partite (l’ultima da giocare con la valigia in mano stasera, in un clima surreale e l’obbligo di vincere contro la piccola Moldova), poche gioie (giusto la qualificazione sofferta a Euro 2024 e l’illusoria di Nations League in Francia), tanti dolori, l’apoteosi in Norvegia, disfatta che supera persino la figuraccia ad Euro 2024 contro la Svizzera. Finisce così il ciclo disastroso sulla panchina dell’Italia di Luciano Spalletti, lascia in ereditĂ una nazionale in macerie e un’altra qualificazione a un altro mondiale a forte rischio. Di fronte a questo ennesimo fallimento, i limiti di un movimento ridotto ai minimi storici sono talmente evidenti che si potrebbe essere quasi tentati di risparmiare di Spalletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it