Spalletti non c’è più l’Italia non c’è ancora

L’Italia saluta con amarezza, conquistando soltanto un 2-0 contro la Moldova. Raspadori e Cambiaso firmano i gol, ma il cammino verso il Mondiale si fa sempre più difficile. La Norvegia, invece, vola alta, sconfiggendo anche l’Estonia e confermando la sua supremazia nel girone. Con le sfide che si fanno più incalzanti, gli azzurri devono trovare nuove energie per non lasciare il sogno mondiale sfuggire di mano. Continua a leggere

