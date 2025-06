Spalletti le lacrime e gli addii dei Ct azzurri | da Zoff a Lippi tra rabbia e silenzi ecco come si dimette o viene esonerato chi va via dalla Nazionale

Gli addii dei commissari tecnici italiani alla guida della Nazionale sono storie di emozioni intense, tra rabbia, silenzi e commozione. Da Zoff a Lippi, passando per Spalletti, ogni saluto racconta un pezzo di storia del calcio tricolore, segnato da sfide, riconquiste e battaglie personali. Scopriamo come si sono concluse queste settimane di addio e quali sono i volti che hanno scritto gli ultimi capitoli della nostra nazionale.

Spalletti, il suo addio commosso è l’ultimo di una serie diversa di saluti dalla nazionale: ecco come sono andati gli altri ct negli ultimi 25 anni Le lacrime di Luciano Spalletti, ieri, durante la conferenza d’addio alla Nazionale, sono solo l’ultimo capitolo di una storia lunga e tormentata. Quella degli addii dei commissari tecnici azzurri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti, le lacrime e gli addii dei Ct azzurri: da Zoff a Lippi, tra rabbia e silenzi, ecco come si dimette (o viene esonerato) chi va via dalla Nazionale

