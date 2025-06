Spalletti | Lasciato solo al momento dell’esonero? Qualcuno della Federazione poteva venire…

Domenica 8 giugno, l’addio ufficiale di Spalletti alla Nazionale ha lasciato molti domande irrisolte, tra cui il silenzio di alcune figure della federazione in un momento così delicato. A poche ore dalla sfida contro la Moldavia, l’allenatore toscano si è aperto a RaiSport, condividendo le sue emozioni e riflessioni. Un retroscena che evidenzia come, in momenti di crisi, spesso ci siano ombre che restano lontane dall’obiettivo di un chiarimento…

A poche ore dalla sfida contro la Moldavia, l’ultima sulla panchina azzurra, Luciano Spalletti è tornato a parlare a RaiSport dopo l’ esonero comunicato ufficialmente domenica 8 giugno dalla Figc. L’allenatore toscano ha ammesso la difficoltà vissuta nelle ultime ore: «Per me prendere sonno è difficile in certe occasioni. Tutto mi consuma e niente mi scivola addosso. Le sconfitte più delle vittorie». Riflettendo poi sul suo periodo alla guida della Nazionale, soffermandosi sulle scelte e sugli imprevisti: «Delle scelte fatte sono risultate sbagliate perché hai scelto gli uomini sbagliati o volevi fare delle cose differenti, ma mi rammarico soprattutto perché non ho avuto a disposizione per infortuni calciatori importanti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spalletti: «Lasciato solo al momento dell’esonero? Qualcuno della Federazione poteva venire…»

