Spalletti lascia la Nazionale l’addio dopo la sfida con la Moldova | Non sono riuscito a incidere

L’addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana segna la fine di un capitolo difficile, nonostante il recente successo contro la Moldova. Con parole piene di rassegnazione, il tecnico ha riconosciuto che il suo ciclo è stato caratterizzato più da ombre che da luci. Mentre il futuro si delinea all'orizzonte, si apre ufficialmente una nuova fase di rinascita e rinnovamento per il calcio azzurro.

L'addio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana arriva a poche ore dal successo per 2-0 contro la Moldova, una vittoria che chiude il suo ciclo con più ombre che luci. Le sue parole, pronunciate con tono pacato ma lucido, riflettono un bilancio amaro sia sul piano personale che collettivo. Nonostante il risultato positivo, il ct ha ammesso che il percorso non ha mai davvero decollato, aprendo così ufficialmente una nuova fase di transizione per gli Azzurri. «Non lasciamo grande entusiasmo», ha dichiarato Spalletti, evidenziando come la sua esperienza in panchina non sia riuscita a generare quella scossa necessaria per rilanciare la Nazionale.