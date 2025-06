Spalletti Juve arrivano le prime conferme | il suo arrivo può diventare un’ipotesi concreta! Il CT si libera subito dalla Nazionale Cosa filtra sul suo futuro

L’interesse cresce e le voci si fanno sempre più insistenti: Luciano Spalletti potrebbe presto sbarcare alla Juventus, trasformando l’ipotesi in realtà concreta. Dopo l’esonero dalla Nazionale, il suo futuro si apre a nuove sfide e sul tavolo bianconero si prospettano importanti novità. La sua disponibilità e il successo ottenuto in passato rendono questa possibilità più viva che mai, lasciando intendere che il suo arrivo potrebbe rivoluzionare la Juventus già nelle prossime settimane.

Spalletti Juve, può diventare un’ipotesi concreta! Cosa filtra sul futuro del CT dopo l’esonero da parte di Gravina. Novità. L’ipotesi Luciano Spalletti è già concreta per la Juventus. A riferirlo è il Corriere dello Sport: il suo nome nelle prossime ore diventerà appetibile per tanti club, a cominciare dai bianconeri, con Tudor non ancora sicuro di mantenere la panchina dopo il Mondiale per Club. Spalletti, infatti, si libererà subito dagli Azzurri dopo l’esonero tramite la risoluzione del contratto. L’ex Inter e Napoli sarà così libero di firmare con un’altra squadra. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com