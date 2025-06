Spalletti il gesto d’addio su contratto e soldi Che cosa ha chiesto agli azzurri per l’ultima panchina da licenziato

Luciano Spalletti, ormai ex ct dell’Italia, affronta il suo ultimo impegno sulla panchina azzurra al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo aver formalizzato la risoluzione contrattuale, l’allenatore si congeda con un gesto d’addio carico di significato, chiedendo ai suoi giocatori di regalargli una vittoria memorabile. È stato un addio segnato da emozione e gratitudine, un saluto che rimarrà impresso nella storia del calcio italiano.

È sulla panchina del Mapei Stadium di Reggio Emilia, da allenatore ormai esonerato, che Luciano Spalletti conduce i suoi ultimi 90 minuti alla guida dell’Italia. Dopo la risoluzione contrattuale, ufficializzata dallo stesso ct durante la conferenza stampa di domenica 8 giugno prima della partita contro la Moldavia, l’ultima sfida per i suoi ragazzi: «Gli ho chiesto di farmi uscire con una vittoria», ha spiegato. «Può essere stimolante che mi vogliano fare questo regalo». Spalletti, poi, si è lasciato anche a un rapido sguardo verso il futuro: «Andranno ai Mondiali? Non ho dato le dimissioni, quindi ci credevo. 🔗 Leggi su Open.online

