Spalletti | Esonero? Chiaro e trasparente E rievoca l’addio all’Inter

L’addio di Spalletti all’Inter e il suo recente esonero sono stati al centro di un acceso dibattito, rivelando emozioni profonde e parole sincere. Nell’intervista alla Rai, l’ex allenatore ha condiviso i suoi pensieri, tra luci e ombre di una carriera ricca di successi e sfide. Un momento di riflessione che mette in luce la sua umana fragilità e il rispetto per il calcio, lasciando spazio a nuovi orizzonti.

Spalletti parla del suo esonero alla Rai e allo stesso tempo fa riferimento all’Inter. L’ormai ex CT ha parlato in questo modo. MOOD – Spalletti sulla nottata post esonero: « Chiaro che queste situazioni dipendono dal sentimento che hai. Diventa difficile per me prendere sonno quando ti accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, niente mi scivola addosso. Ma è una cosa che piano piano prendi atto ». NORVEGIA – Sempre Spalletti ritorna sull’ultima partita: « Uno delle riflessioni le fa anche se poi non si può ritornare indietro. Delle scelte fatte sono state risultate sbagliate, non perché tu hai scelto uomini sbagliati o perché volevi fare altre scelte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Spalletti: «Esonero? Chiaro e trasparente». E rievoca l’addio all’Inter

