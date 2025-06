Spalletti esonerato dall’Italia nella notte fa una sola richiesta a Gravina | cos’è successo a Coverciano

Nella notte, il mondo del calcio italiano è stato scosso dalla decisione di Luciano Spalletti di lasciare la panchina azzurra dopo la sconfitta in Norvegia. In un incontro privato a Coverciano, il tecnico ha accettato l’esonero e rinunciato a oltre un anno di stipendio, chiedendo solo una cosa: la verità. Ora, il testimone passa a Ranieri, inizia una nuova avventura tra Italia e Roma. Continua a leggere per scoprire i retroscena e le prossime mosse.

Luciano Spalletti lascia la panchina della Nazionale dopo la disfatta in Norvegia. In un confronto notturno a Coverciano con Gabriele Gravina, accetta l’esonero e rinuncia a oltre un anno di stipendio. Una sola richiesta: dire subito la verità. Ora tocca a Ranieri, chiamato per il doppio ruolo Italia-Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Sola Richiesta

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Spalletti esonerato dall’Italia nella notte, fa una sola richiesta a Gravina: cos’è successo a Coverciano - In un confronto notturno a Coverciano con Gabriele Gravina, accetta l’esonero e rinuncia a oltre un anno di stipendio ... Leggi su fanpage.it

Italia, Spalletti esonerato: tutti i possibili sostituti del ct - Gravina ha infatti optato per l'esonero del ct Luciano Spalletti, che avrebbe invece dal canto suo voluto continuare la sua av ... Leggi su msn.com

Esonero Spalletti: sostituto già trovato, ci porterà al Mondiale - La gara di esordio dell'Italia contro la Norvegia si è tramutata in una disfatta. Leggi su asromalive.it