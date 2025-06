Spalletti esonerato a orologeria S’è sgonfiata la Nazionale

Nel variegato panorama dello sport italiano, nulla sorprende più, nemmeno un esonero a ridosso di una partita cruciale per le qualificazioni mondiali. Spalletti, protagonista di questa ennesima sorpresa, si trova ora al centro di un vortice di polemiche e incertezze. La domanda che ci assilla è: come può una Nazionale affrontare il futuro senza una guida stabile in uno dei momenti più delicati? La risposta, forse, risiede nelle prossime mosse del calcio italiano.

Nel bizzarro mondo dello sport italiano ci mancava solo questa perla: giocarci una partita già decisiva per le qualificazioni al Mondiale con un allenatore esonerato in panchina.

Spalletti non si dimetterà perché siamo un popolo di poltronari, va esonerato (Libero) - La recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia ha scatenato un acceso dibattito sulla guida tecnica della Nazionale.

