Spalletti dopo l’ultima partita da CT dell’Italia | le parole sulla gara contro la Moldavia

L’esperienza di Luciano Spalletti come CT dell’Italia si è conclusa con una vittoria importante e un messaggio di rinascita. Dopo il trionfo per 2-0 contro la Moldavia al Mapei Stadium, Spalletti ha sottolineato l’importanza del cammino intrapreso e dei segnali positivi mostrati dalla squadra. La sfida, che ha visto i gol di Raspadori e Cambiaso, segna un capitolo fondamentale nel percorso azzurro. Insomma, l’epilogo di questa avventura lascia spazio a nuovi orizzonti per il calcio italiano.

L’Italia ha vinto contro la Moldavia nell’ultima gara di Luciano Spalletti come CT azzurro: ecco cos’ha dichiarato subito dopo il match. L’Italia, a Reggio Emilia al Mapei Stadium, si è imposta per 2-0 sulla Moldavia dopo la batosta presa contro la Norvegia. In gol sono andati Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso, dopo che agli avversari era stato annullato un gol irregolare. Insomma, l’esperienza di Luciano Spalletti si è conclusa di fatto con una vittoria che non toglie però l’amaro in bocca di quanto accaduto in un percorso che non è andato secondo le aspettative. Dal canto suo, però, la Norvegia non ha steccato contro l’Estonia ed è così rimasta a punteggio pieno, lasciando gli azzurri in balia di loro stessi nel percorso per i Mondiali del 2026 visto che solo la squadra vincitrice di ogni girone si qualifica direttamente alla competizione per eccellenza. 🔗 Leggi su Sportface.it