Spalletti deluso alla sua ultima da ct | Vi spiego la nostra difficoltà

Luciano Spalletti, al suo addio ufficiale come ct della Nazionale, ha condiviso le emozioni e le difficoltà affrontate durante il suo mandato. La sua ultima partita, Italia-Moldavia, si è rivelata un’esperienza complessa, segnata da delusione e sfide non superate. Una serata che resterà impressa come un capitolo difficile nella storia del calcio italiano, lasciando tutti con la domanda: cosa ci attende ora dopo questa difficile separazione?

Spalletti alla sua ultima gara da ct della Nazionale: l’allenatore ha svelato cosa non è andato nel corso della sua gestione dopo Italia-Moldavia. Luciano Spalletti non sarà più il ct della Nazionale, come affermato da lui stesso nella conferenza stampa di ieri. Quella di stasera è stata quindi l’ultima partita del tecnico ex Napoli da allenatore dell’Italia: una gara a dir poco surreale, giocata con un allenatore di fatto già “cacciato”. Spalletti ha rilasciato ai microfoni Rai quelle che, di fatto, sono le sue ultime parole da ct dell’Italia nel post-gara immediatamente successivo alla vittoria azzurra contro la Moldovia per 2-0. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spalletti deluso alla sua ultima da ct: “Vi spiego la nostra difficoltà”

