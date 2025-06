Spalletti come Giuntoli alla Juve | gli artefici dello scudetto del Napoli sono finiti nella polvere Corsera

Dopo aver guidato il Napoli al suo primo grande successo, Spalletti e Giuntoli si trovano ora a rincorrere un futuro incerto, simboli di un’epoca che lascia il passo a nuove sfide. Due protagonisti, due destini simili, ma con un epilogo sorprendente: uno saluta con dignità, l’altro è stato costretto a lasciare in fretta e furia. È la fine di un ciclo e l’inizio di nuovi capitoli nel calcio italiano.

Spalletti, come Giuntoli alla Juve, gli artefici del primo miracolo Napoli, sono finiti nella polvere (Corsera) Spalletti saluta la Nazionale. È stato esonerato. Così come Giuntoli è stato accompagnato alla porta dalla Juventus. destino comune per i due artefici del terzo scudetto del Napoli. Con una differenza non da poco: Spalletti saluta e lascia alla federcalcio un anno di stipendio; per la transazione di Giuntoli c’è voluta una settimana per mettersi d’accordo. Scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci: Non sono ore facili. Il magone è difficile da mandare giù. Lui, come Giuntoli alla Juve, gli artefici del primo miracolo Napoli, sono finiti nella polvere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti come Giuntoli alla Juve: gli artefici dello scudetto del Napoli, sono finiti nella polvere (Corsera)

In questa notizia si parla di: Spalletti Giuntoli Artefici Napoli

Spalletti come Giuntoli alla Juve: gli artefici dello scudetto del Napoli, sono finiti nella polvere (Corsera) - Per Giuntoli c'è voluta una settimana per accordarsi sulla transazione ... Leggi su ilnapolista.it

Giuntoli criptico su Spalletti: “Innamorato di Napoli, ma vediamo” - Artefice del Napoli pronto a laurearsi campione d’Italia, Cristiano Giuntoli si gode i frutti del suo lavoro, con una squadra che ha stupito tutti tagliando il traguardo con largo anticipo. Leggi su calciomercato.it

Pagina 2 | De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli: tensione Napoli, avvocati in campo - il gruppo che lavora con Spalletti e Giuntoli costa al Napoli circa 10 milioni lordi all’anno, ndr) e di non pagarli per qualche ragione imprecisata, ci sono i risultati del campo oltre all ... Leggi su tuttosport.com