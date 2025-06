Spalletti ammette | Sbagliate certe mie scelte ma l' Italia andrà ai Mondiali

Luciano Spalletti, con sincerità e riflessione, ha ammesso di aver commesso degli errori nelle sue scelte come ct dell'Italia, ma con fiducia e determinazione si dice "super convinto" che gli Azzurri raggiungeranno i Mondiali. Dopo un momento difficile, il suo atteggiamento dimostra come la passione calcistica possa superare le delusioni e alimentare la speranza di un futuro di successi. E quindi, nonostante tutto, l’Italia continuerà a credere nel sogno mondiale.

AGI - "Piano piano, con il passare del tempo, si prende atto": così Luciano Spalletti ha descritto la sua reazione all'esonero da ct azzurro ai microfoni di Rai Sport in cui si è detto "super convinto che l'Italia andrà ai Mondiali". L'ex allenatore del Napoli del terzo scudetto ha ammesso di aver dormito poco: "Per me diventa difficile prendere sonno quando ti accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, nulla mi scivola addosso. Le vittorie più delle sconfitte, figurati che nottata si passa". Scelte sbagliate e circostanze difficili. Il tecnico toscano ha ammesso che " delle scelte fatte sono risultate sbagliate": "Non solo perché ho scelto gli uomini sbagliati o perché volevo fare qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Spalletti ammette: "Sbagliate certe mie scelte ma l'Italia andrà ai Mondiali"

In questa notizia si parla di: Spalletti Sbagliate Scelte Italia

Luciano Spalletti: “Ho fatto delle scelte sbagliate. L’addio in conferenza stampa? Non potevo mentire agli italiani” - un momento di riflessione e crescita, anche se difficile da affrontare. Luciano Spalletti, infatti, ha confessato di aver commesso errori e di aver preferito essere sincero con gli italiani, anche a costo di dover dire addio.

Luciano Spalletti: “Ho fatto delle scelte sbagliate. L’addio in conferenza stampa? Non potevo mentire agli italiani” - Dopo aver annunciato ieri in conferenza stampa di essere stato sollevato dall'incarico di CT della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti è ... Leggi su oasport.it

Nazionale, Spalletti: “L’Italia andrà ai Mondiali. Sul mio successore…” - Le dichiarazioni del CT della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, dopo l'annuncio dell'esonero in conferenza stampa ... Leggi su msn.com

Spalletti, addio e 'frecciata': "Tiferò per il mio sostituto, non come altri" - L'ormai ex ct dell'Italia siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra contro la Moldavia ... Leggi su msn.com