Spalletti ammette | Chi allena l’Italia non ha alibi non ho fatto la differenza Ecco cosa è mancato

Luciano Spalletti, nel post partita contro la Moldavia, si apre senza filtri: ammette le difficoltà della Nazionale e riconosce che chi allena l’Italia non ha alibi. La sua analisi sincera rivela quanto ancora ci sia da migliorare e sottolinea l’importanza di un impegno collettivo. Con queste parole, Spalletti invita tutti a riflettere sul cammino da intraprendere per risalire la china e tornare a conquistare successi importanti.

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, nel post partita della sfida contro la Moldavia. Tutti i dettagli Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato a Rai Sport nel post partita della sfida contro la Moldavia. RISULTATO – «Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era visto. Ho . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti ammette: «Chi allena l’Italia non ha alibi, non ho fatto la differenza. Ecco cosa è mancato»

In questa notizia si parla di: Spalletti Italia Fatto Ammette

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Gravina e Spalletti a casa per non compromettere, dopo il flop all'Europeo, anche il Mondiale: l'avevo scritto un anno fa enumerando tutte le loro nefandezze, naturalmente nel silenzio dei più L'1 luglio scorso, subito dopo Svizzera-Italia 2-0 e il naufragio azzur Partecipa alla discussione

Spalletti ammette: "Sbagliate certe mie scelte ma l'Italia andrà ai Mondiali" - "Piano piano, con il passare del tempo, si prende atto": così Luciano Spalletti ha descritto la sua reazione all'esonero da ct azzurro ai microfoni di Rai Sport in cui si è detto "super convinto ... Leggi su msn.com

Italia-Moldavia, Spalletti: "Ho chiesto alla squadra di farmi uscire con una vittoria" - Moldavia, Spalletti: 'Ho chiesto alla squadra di farmi uscire con una vittoria' ... Leggi su sport.sky.it

Italia, Spalletti allo scoperto sul suo futuro: tiferò per Ranieri, non sono come gli altri - Il ct Spalletti a Raisport torna sul divorzio traumatico dalla Nazionale, ammette di aver dormito poco e spiega perchè ha voluto dire tutto sull'esonero anziché aspettare ... Leggi su sport.virgilio.it