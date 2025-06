Spalletti ammette | Abbiamo fatto fatica anche stasera Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non può avere alibi Ero convinto che…

Luciano Spalletti, alla guida dell’Italia, ammette con onestà le difficoltà della Nazionale nonostante la vittoria contro la Moldavia. La sua analisi sincera riflette l’impegno e le sfide di un allenatore che, senza scuse, si confronta con le complessità del calcio internazionale. La determinazione di Spalletti nel mantenere il gruppo e migliorare le performance è un messaggio chiaro: il percorso verso il successo richiede continuità e resilienza.

Spalletti ammette dopo la vittoria dell’Italia contro la Moldavia: tutte le dichiarazioni del ct della Nazionale. Luciano Spalletti, ct dell’ Italia, ha parlato a Rai Sport nel post partita della sfida contro la Moldavia. RISULTATO – «Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti e poi si è confermato quello che si era visto. Ho mantenuto questo gruppo ma l’ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente. Erano logori dal campionato passato, una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare a Oslo in queste condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti ammette: «Abbiamo fatto fatica anche stasera. Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non può avere alibi. Ero convinto che…»

In questa notizia si parla di: Spalletti Ammette Nazionale Abbiamo

Spalletti ammette: «Chi allena l’Italia non ha alibi, non ho fatto la differenza. Ecco cosa è mancato» - Luciano Spalletti, nel post partita contro la Moldavia, si apre senza filtri: ammette le difficoltà della Nazionale e riconosce che chi allena l’Italia non ha alibi.

Spalletti ammette: «Chi allena l’Italia non ha alibi, non ho fatto la differenza. Ecco cosa è mancato» - Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, nel post partita della sfida contro la Moldavia. Leggi su calcionews24.com

Nazionale, Spalletti: "Non ho saputo fare la differenza". E sulle scelte... - L'Italia batte la Moldavia 2 a 0, ma la prestazione degli azzurri è tutt'altro che brillante. Leggi su lalaziosiamonoi.it

Spalletti e l’addio amaro alla Nazionale: “alcune scelte sbagliate, ma…” - L’esonero, seppur ancora ufficioso, dalla guida della Nazionale azzurra non ha lasciato indifferente Luciano Spalletti. Leggi su sportfair.it