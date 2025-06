Spalletti al muro esonerato

La panchina di Luciano Spalletti si è ormai spenta, mentre il suo saluto ai tifosi si trasforma in un momento di riflessione e rassegnazione. Con la sua ultima partita come ct dell’Italia in programma questa sera a Reggio Emilia, gli azzurri sono chiamati a una vittoria convincente contro la Moldavia, per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida non è solo sportiva, ma anche un addio che lascia un segno indelebile nel cuore del calcio italiano.

"Sono dispiaciuto di me stesso, non sono riuscito a far dare il meglio ai giocatori, a diventare un corpo unico con loro. Che sono forti e ne sono ancora convinto, ma visti i risultati sotto la mia gestione debbo assumermi la responsabilità". Luciano Spalletti sarà il ct dell’Italia per l’ultima volta stasera a Reggio Emilia, dove gli azzurri affrontano la Moldavia con l’obbligo di vincere con molti gol di scarto, per continuare a sperare ancora di andare ai Mondiali. Qualsiasi altro risultato renderebbe decisiva in negativo la brutta sconfitta di venerdì in Norvegia, che è costata il posto al ct toscano e che porterà un nuovo tecnico ( Stefano Pioli favorito su Claudio Ranieri ) sulla panchina azzurra alla prossima partita di settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spalletti al muro, esonerato

In questa notizia si parla di: Spalletti Sono Muro Esonerato

Spalletti: «Sono sempre stato un naif nel mondo del calcio, non ho mai avuto un procuratore» - Luciano Spalletti, uno dei tecnici più apprezzati del calcio, si racconta in un'intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro.

Certo contraddittorio vedere #Spalletti ct gis esonerato in panca per italia moldova Partecipa alla discussione

Luciano Spalletti Partecipa alla discussione

Spalletti al muro, esonerato - "Sono dispiaciuto di me stesso, non sono riuscito a far dare il meglio ai giocatori, a diventare un corpo unico con loro. Leggi su quotidiano.net

Spalletti: «Sono stato cacciato». L'esonero prima del match di Reggio Emilia - Un lampo in piena notte e a pagare è il solo Spalletti, costretto ad annunciare il suo esonero in prima persona. Leggi su ilmessaggero.it

Luciano Spalletti esonerato, finisce l'avventura da c.t della Nazionale di calcio: «Dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare» - La decisione del presidente Gabriele Gravina dopo la sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia che ha reso assolutamente in salita la qualificazione al Mondiale del 2026 ... Leggi su vanityfair.it