Spalletti | Acerbi? Ho chiesto scusa! Non ho migliorato nulla

Luciano Spalletti lascia la Nazionale italiana dopo una parentesi poco brillante. Gli azzurri hanno vinto questa sera contro la Moldavia, ma per il tecnico l'esonero era già stato comunicato. FINE – Luciano Spalletti, al termine della vittoria contro la Moldavia, ha parlato in conferenza stampa per l'ultima volta. Queste le parole del CT che chiude la sua esperienza con l'Italia non proprio nel migliore dei modi: « Oggi sono mancate un po' di cose, dovevamo trascinare di più il pubblico. Con le difficoltà ci convivo benissimo. Sono molto amareggiato per il risultato. Mi è stata data una possibilità di lavorare, ho tentato, ho sbagliato ma ho fatto delle prove.