Spalletti a Rai Sport | Sono supercovinto che l’Italia andrà ai Mondiali ma non ho dato le dimissioni Ranieri? La Federazione saprà scegliere

Luciano Spalletti, intervistato da Rai Sport, si mostra convinto che l’Italia si qualificherà ai Mondiali, nonostante le voci sulle sue dimissioni. Con grande chiarezza, il tecnico ha sottolineato che la decisione non è ancora stata presa e che la federazione avrà il suo ruolo nel futuro della Nazionale. Le sue parole trasmettono fiducia, determinazione e rispetto, elementi fondamentali in un momento cruciale per il calcio italiano.

Spalletti a Rai Sport: «Sono supercovinto che l’Italia andrà ai Mondiali, ma non ho dato le dimissioni. Su Ranieri dico questo». Le parole. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a poche ore da quella che sarà la sua ultima partita da CT della Nazionale italiana. Le parole di uno degli obiettivi della Juve. SPALLETTI – « In queste situazioni dipende molto da come sei fatto, da cosa metti nelle cose. Per me diventa difficile prendere sonno quando ti accade una cosa del genere. Tutto mi consuma, nulla mi scivola addosso. Le vittorie più delle sconfitte, figurati che nottata si passa ma, piano piano, con il passare del tempo, si prende atto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Rai Sport: «Sono supercovinto che l’Italia andrà ai Mondiali, ma non ho dato le dimissioni. Ranieri? La Federazione saprà scegliere»

