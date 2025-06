Spal Under 16 trionfa contro Ascoli e vola in finale contro Padova

Un’impresa che resterà impressa nella storia del calcio giovanile. La Spal Under 16, con tenacia e determinazione, ha conquistato la finale nazionale contro il Padova, dopo aver demolito l’Ascoli nella semifinale di ritorno. Questa squadra, guidata dal tecnico Schiavon, sta scrivendo una vera e propria favola sportiva: ora si prepara a sfidare i rivali per il titolo italiano di serie C, un traguardo che sembra ormai alla portata.

La Spal Under 16 schianta l'Ascoli anche nella semifinale di ritorno dei playoff del campionato nazionale, e lunedì prossimo a Viterbo incrocerà il Padova nel match che metterà in palio il titolo italiano di serie C. È una vera e propria favola quella della squadra di Schiavon, capace di dominare la regular season, ottenere con le unghie e coi denti la qualificazione in semifinale contro il Perugia e poi mettere al tappeto l'Ascoli in un momento drammatico per la società biancazzurra. A questo proposito, è particolarmente significativo il fatto che la Spal Under 16 stacchi il pass per la finalissima al centro sportivo Fabbri, davanti a una cornice di pubblico che raramente si vede in una gara giovanile.

