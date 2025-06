Spal tra incognite e sfide Mirco come Pellissier E in campo torni Molina

In un mare di incertezze e sfide, la Spal naviga tra speranze e interrogativi, con Mirco Antenucci che si erge a faro di stabilità. Come Pellissier in campo, il cittadino adottivo si rimbocca le maniche, pronto a reggere forte il timone, mentre si attendono risposte e offerte per un futuro più promettente. In questo caos, la speranza di un ritorno alla radice e di una squadra che ascolti i propri tifosi rimane viva — perché il vero valore sta nel cuore di chi crede.

"Io ci sarò sempre". Nella burrasca, il cittadino adottivo Mirco Antenucci lancia un ormeggio, e per il momento, in assenza di altre certezze, è una gomena da reggere forte e tesa contro ogni vento. È difficile dire oggi cosa ne sarà della prossima Spal: si attendono offerte e risposte, reazioni e controreazioni. E si spera soprattutto in un approdo finalmente locale, in un gruppo di Volonterosi che diano il segnale che non c'è solo il pubblico a essere così teneramente affezionato alla squadra di calcio del capoluogo. Ma in un'attesa che si preannuncia tutt'altro che brevissima, lo statement del lupo di 'RoccaFerrara' fa breccia ed è il primo raggio che inizia a scaldare un poco il cuore.

