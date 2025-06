Spaccio e intimidazioni blitz dei carabinieri a Tradate | 4 perquisizioni e un arresto

Un’azione decisa all’alba di oggi a Tradate, in provincia di Varese, ha portato a quattro perquisizioni e a un arresto nel quadro di un’indagine su spaccio di droga, intimidazioni e minacce con tentativi di incendi e armi da fuoco. L’intervento dei carabinieri, coordinato dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Saronno, evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori sviluppi che manterranno alta l’attenzione sulla sicurezza locale.

Tradate (Varese) – Blitz all'alba di oggi – lunedì 9 giungo – da parte dei carabinieri a Tradate, in provincia di Varese, al termine di un'indagine su un giro di spaccio e intimidazioni con tentativi di incendi e armi da fuoco. Quattro le persone perquisite dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Saronno e della tenenza di Tradate. Una di loro, un trentenne marocchino, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, pur avendo tentato di liberarsi della droga buttandola nel water. I carabinieri gli hanno sequestrato quasi un chilo di marijuana e hashish, una piccola dose di cocaina, telefoni cellulari, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento, un pugnale e circ a 2.