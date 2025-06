Spaccio di cocaina davanti un H24 arrestato 49enne

Una brillante operazione delle forze dell’ordine mette fine a un intenso servizio di appostamento davanti a un negozio aperto 24 ore su 24. Il risultato? L’arresto di un 49enne tarantino, ritenuto spacciatore di cocaina nel cuore della città. La lotta contro il traffico di droga prosegue con determinazione e impegno, garantendo sicurezza e legalità per tutti.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 49 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, al termine di una mirata attività antidroga, ha maturato il sospetto che nella zona del complesso “Beni Stabili” un 49enne pregiudicato tarantino avrebbe avviato una proficua attività di spaccio di cocaina. I difficili servizi di appostamento hanno ben presto permesso ai poliziotti di delineare i movimenti del presunto spacciatore che abitualmente incontrava i suoi clienti nei pressi di un distributore H24 poco distante da quel complesso residenziale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Spaccio di cocaina davanti un H24, arrestato 49enne

