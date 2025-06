Spaccia crack al parco e tenta la fuga in bici | arrestato dalla Polizia Locale

La scoperta di un giovane intento a spacciare crack nel cuore del parco XXII Aprile ha portato all’arresto della Polizia Locale di Modena. Durante il servizio di vigilanza, gli agenti hanno intercettato e fermato il sospetto, che tentava una rocambolesca fuga in bicicletta. Un intervento rapido e deciso ha permesso di mettere fine alla sua attività illecita, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e rafforzando il contrasto alla criminalità nel territorio.

La scorsa settimana, durante un servizio pomeridiano di controllo al parco XXII Aprile, agenti della Polizia Locale di Modena sono intervenuti per identificare un giovane, in seguito a segnalazioni ricevute rispetto alla presenza di persone coinvolte in attività illecite. Al momento del controllo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Spaccia crack al parco e tenta la fuga in bici: arrestato dalla Polizia Locale

In questa notizia si parla di: Parco Polizia Locale Spaccia

Polizia con cani e droni al parco: un arresto per spaccio - Nel cuore del quartiere Brescia Due, il Parco Tarello è stato teatro di un'operazione straordinaria della Polizia Locale.

Spaccia al parco, nel «nascondiglio» ha un etto di fumo: arrestato dalla Polizia Locale - Origini tunisine ma cittadino italiano, 22 anni, già noto, la Polizia Locale lo teneva d’occhio. Leggi su brescia.corriere.it

Spaccia eroina nel parco alla Celadina: per fuggire lancia una bici addosso agli agenti - precisamente all’interno del Parco Mariana Frigeni Careddu nel quartiere di Borgo Palazzo a Bergamo, la Polizia Locale ha arrestato per spaccio O. Leggi su bergamonews.it

Monza, spaccia al ‘Giardino Incantato’: droga nascosta sulla bici e in casa. Arrestato 25enne - 30, all'interno del parco pubblico recintato "Giardino Incantato" in via Azzone ... Leggi su msn.com