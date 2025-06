Sostenere la filiera della birra artigianale in Sicilia | l’appello di Tamajo

Sostenere la filiera della birra artigianale in Sicilia diventa una priorità strategica per valorizzare un settore in forte crescita e ricco di potenzialità. L’appello di Tamajo, durante la presentazione di Bubble Beer, invita a interventi concreti e strutturati per far fiorire questa eccellenza regionale. Un’occasione unica per rafforzare il comparto e promuovere l’innovazione nel mondo brassicolo siciliano, contribuendo a un futuro ancora più brillante per la birra artigianale nell’isola.

Una strategia concreta per far crescere il settore brassicolo. Sostenere il comparto della birra artigianale siciliana con interventi concreti e strutturati: è questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, durante la presentazione della nona edizione di Bubble Beer, il festival dedicato alla birra artigianale che si terrà a Palermo dal 12 al 15 giugno. L'obiettivo: una malteria regionale. Tamajo ha sottolineato come la produzione locale di malto possa abbattere fino al 7% i costi della birra, aprendo nuove opportunità per tutto il comparto.

