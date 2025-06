Sostanze dopanti dal Qatar insospettabile agente immobiliare alla sbarra

Un agente immobiliare insospettabile si prepara a difendersi dall'accusa di aver trasformato la sua agenzia in un centro clandestino di doping. Tra transazioni illecite e clienti delle palestre, il processo che prende il via oggi rivela un inquietante intreccio tra il mondo immobiliare e il traffico di sostanze proibite. Un caso che scuote la comunità e mette in discussione la percezione di sicurezza e legalità nel nostro territorio.

Avrebbe trasformato la sua agenzia immobiliare in un vero e proprio centro di spaccio di sostanze dopanti, trafficate a delle persone, tutte apparentemente clienti di palestre che utilizzavano i medicinali per aumentare la massa muscolare. Oggi 9 giugno è cominciato il processo in cui.

