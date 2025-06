Sosta selvaggia in Piazza della Seta | Zero controlli e automobilisti fuorilegge

Sosta selvaggia in piazza della Seta: una situazione di caos e incuria che mette a rischio il patrimonio Unesco. L’ex consigliere Pasquale Napoletano denuncia un fenomeno ormai incontrollato, con automobilisti che approfittano dell’assenza di controlli per occupare indiscriminatamente gli spazi pubblici. Questa condizione non solo compromette l’estetica e la sicurezza della zona, ma mina anche il rispetto per un bene di inestimabile valore. È urgente intervenire per ripristinare ordine e rispetto.

Piazza della Seta a San Leucio trasformata in un parcheggio. Lo denuncia, ancora una volta, l’ex consigliere comunale Pasquale Napoletano che evidenzia “il caos totale” provocato dalle vetture in sosta selvaggia all'ingresso del bene Unesco. “Le auto parcheggiate in modo disordinato e. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sosta selvaggia in Piazza della Seta: "Zero controlli e automobilisti fuorilegge"

