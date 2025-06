Sosta in centro storico | Multipiano all’Osservanza per raddoppiare i posti

La difficile questione dei parcheggi nel centro storico di Cesena torna alla ribalta, con Marco Giangrandi che propone una soluzione innovativa: un parcheggio multipiano all’Osservanza per raddoppiare i posti disponibili. Un modo intelligente per alleviare la carenza attuale, considerando anche il mancato progetto del parcheggio interrato in Piazza della Libertà. La sfida ora è trovare nuove strategie per migliorare la viabilità e rendere più accessibile il cuore della città.

"Un parcheggio raddoppiato per capienza all’ Osservanza magari con una struttura multipiano". La proposta è di Marco Giangrandi, capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi. Si torna a parlare di parcheggi in centro storico. C’è carenza di posti? "Innegabilmente sì e a monte c’è stato l’errore di non avere realizzato il parcheggio interrato in piazza della Libertà. Errore gravissimo, ma ormai è andata". È arrivato il parcheggio del Sacro Cuore. Basta? "Che poteva essere più capiente anch’esso se si fosse proceduto con la parte interrata, arrivando a ben più dei sessanta posti attuali. E comunque non basta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sosta in centro storico: "Multipiano all’Osservanza per raddoppiare i posti"

Centro Storico Multipiano Osservanza

