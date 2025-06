Sospetto caso di Dengue trattamenti antizanzare a Modena Est

A Modena Est, si attuano tempestivi interventi di disinfestazione in seguito a un sospetto caso di dengue. Per garantire la sicurezza della comunità e prevenire la diffusione, le operazioni sono già in corso nella notte tra il 9 e il 10 giugno nella zona Musicisti, vicino a via Antonio Stradivari. La prevenzione e la rapidità sono fondamentali: ecco cosa sapere per proteggersi al meglio.

Si svolge, in via cautelativa, già nella notte di oggi, tra lunedì 9 e martedì 10 giugno, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. L’area dell’intervento si trova in zona Musicisti, vicino a via Antonio Stradivari. Per precisione i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sospetto caso di Dengue, trattamenti antizanzare a Modena Est

In questa notizia si parla di: Sospetto Caso Dengue Modena

Allarme per sospetto caso di Zika, isolato paziente rientrato dall’estero: scatta il piano di disinfestazione - A Cattolica, il 15 maggio 2025, è stato segnalato un sospetto caso di virus Zika su un paziente di ritorno da un viaggio all'estero.

SOSPETTO CASO DI DENGUE A MODENA, AL VIA I TRATTAMENTI - Si svolge, in via cautelativa, già nella notte di oggi, tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. Leggi su tvqui.it

Sospetto caso di Dengue - Si è svolto, in via cautelativa, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso ... Leggi su msn.com

Dengue, caso sospetto nel Modenese: scatta la disinfestazione notturna. Ecco dove e quando - Un caso sospetto di Dengue è stato segnalato a Bomporto, nel Modenese e subito è scattato un provvedimento da parte dell'Ausl: questa notte, dalle 3 alle 7 del mattino ... Leggi su ilrestodelcarlino.it