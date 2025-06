Sorteggio ATP Halle 2025 | orario programma teste di serie C’è Sinner

Il Wortmann Open 2025 di tennis a Halle si prepara ad emozionare gli appassionati con il ritorno in campo di Jannik Sinner, campione in carica e grande protagonista sulla terra battuta. Il sorteggio del tabellone ATP 500, fissato per venerdì 13 giugno alle 11.00, rivelerà gli incroci e le sfide che ci attendono: si prospetta un torneo ricco di suspense e adrenalina, dove ogni partita potrebbe scrivere una nuova pagina di gloria.

I Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in programma sull’erba outdoor di Halle, in Germania, segneranno il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo il Roland Garros: l’azzurro è il campione in carica e dovrĂ difendere il titolo ed i 500 punti incamerati lo scorso anno. Il sorteggio del tabellone di singolare maschile si terrĂ Â venerdì 13 giugno alle ore 11.00: il main draw sarĂ composto da 32 tennisti, e le teste di serie saranno 8. Non ci saranno bye, dunque il cammino di Jannik Sinner inizierĂ ai sedicesimi, anche se fino ai quarti l’azzurro non potrĂ incontrare altri giocatori protetti dal seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio ATP Halle 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Sinner

