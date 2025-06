Sorpassi folli e guida in stato d’ebbrezza | muore Luigino Tognin a Sant’Elena aveva 63 anni

Una tragica notte di follia e superficialità si è consumata sulla SP8 di Sant’Elena, portando via Luigino Tognin, uomo stimato di 63 anni. Il giovane al volante, in stato di ebbrezza, ha trasformato una semplice strada in un campo di dolore e rimpianto. Questa tragedia, nata dall’incoscienza e dall’orgoglio, ci invita a riflettere sulla pericolosità di ogni singolo gesto al volante.

Il 22enne responsabile del frontale positivo all’alcoltest, tragedia della rabbia sulla SP8 di Sant’Elena. Una tragica fatalità figlia dell’orgoglio e dell’incoscienza. È quanto emerge dai primi rilievi sulla morte di Luigino Tognin, 63 anni, travolto e ucciso venerdì 6 giugno lungo la Strada Provinciale 8 a Sant’Elena (Padova) da un’auto guidata da un giovane di 22 anni, in evidente stato di ebbrezza. La vittima era a 150 metri da casa e stava rientrando dal turno di lavoro. Era impiegato alla Fermetal di Solesino. Il racconto del 22enne: ‘Volevo solo rispondere al sorpasso’. Il ragazzo, ora ai domiciliari per omicidio stradale aggravato, ha raccontato ai carabinieri di aver reagito a un sorpasso azzardato compiuto da un altro veicolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sorpassi folli e guida in stato d’ebbrezza: muore Luigino Tognin a Sant’Elena, aveva 63 anni

