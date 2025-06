Sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni I pm | Accertare le tracce e gli effetti materiali del reato

Un sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi, utilizzando laser scanner e droni, apre nuove prospettive investigative. L’obiettivo è accertare tracce e effetti materiali del reato, con un approfondimento che mira a ricostruire in 3D la casa e le traiettorie delle tracce di sangue. La notizia, rilanciata dal Tg1, rappresenta un passo importante verso una comprensione più precisa e dettagliata dell’accaduto, dimostrando come la tecnologia possa fare la differenza in indagini complesse.

