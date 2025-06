Sono sposata | Belen Rodriguez rimette la fede nuziale al dito Ecco il perché della decisione

Belen Rodriguez sorprende ancora, questa volta con un gesto che ha fatto impazzire i suoi followers: rimette la fede nuziale all’anulare sinistro. Ma cosa si cela dietro questa scelta? Un messaggio di amore e auto-accettazione, simbolo di un nuovo inizio e di una relazione con se stessi più forte che mai. La showgirl, con sincerità, ha spiegato: “Sono sposata con me stessa”, lasciando tutti senza parole e ispirando a riscoprire il proprio valore.

Nell’ultimo video pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram, mentre presenta la sua skincare routine, un dettaglio ha catturato l’attenzione più del prodotto sponsorizzato: la fede all’anulare sinistro. I follower non hanno perso tempo e nei commenti si sono moltiplicate le domande. “Ma è una fede quella?” e “Perché ce l’hai?”, si legge sotto al post. La risposta è arrivata chiara e senza esitazioni. “ Sono sposata con me stessa”, ha scritto Belen. E ha aggiunto: “È un matrimonio con me stessa”. Nessun ritorno di fiamma con Stefano De Martino, dunque. Almeno per ora. A confermare che la storia con il conduttore sia definitivamente archiviata, ci sono anche gli ultimi avvistamenti di lui in compagnia di altre donne: prima Gilda Ambrosio, poi Angela Nasti e infine Caroline Tronelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it