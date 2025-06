Sono i corpi di madre e figlia

Tre certezze non bastano però a svelare il mistero che avvolge la tragica scena di Villa Pamphili. Un'indagine intricata, ricca di ombre e interrogativi irrisolti, si dipana tra le pieghe di un caso che scuote l’intera capitale. Ma cosa cela davvero quella fuga improvvisa e quell’uomo sconosciuto? La verità aspetta ancora di emergere, e il giallo si infittisce...

di Nino Femiani ROMA Nel giallo di Villa Pamphili ci sono al momento tre certezze. La prima è che i due cadaveri ritrovati nella boscaglia sono di una mamma e di una figlia. La seconda è che entrambe sarebbero originari dell'Est, la terza è che viene ricercato un uomo di una quarantina di anni, notato mentre si muoveva con un fagottino in mano e si allontanava, subito dopo, in tutta fretta dal parco romano. Tre certezze non bastano però a garantire un finale a una vicenda orribile che scuote la Capitale e, pertanto, la polizia intensifica la caccia all'uomo, cominciata da ore. L'autopsia, anticipata a ieri sera per chiarire le cause dei decessi ha dato un esito negativo sulla donna e non ha trovato lesioni sul corpo.

La donna e la bambina trovate sabato sono madre e figlia. Martedì l’autopsia. Gli inquirenti seguono la pista del duplice omicidio in un contesto di marginalità Partecipa alla discussione

