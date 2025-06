Sondaggio Swg il Pd cresce ancora scivola la Lega Quanto è distante il partito di Meloni – I dati

L’ultimo sondaggio Swg per TgLa7 dipinge un quadro politico in evoluzione: il PD di Elly Schlein continua a crescere, rafforzando la sua posizione, mentre Fratelli d’Italia si avvicina a quota 31%, consolidando la sua leadership. La distanza tra i principali partiti si riduce, riflettendo uno scenario complesso e dinamico. In questo contesto, la politica italiana si prepara a nuove sfide e alleanze. A domani con gli aggiornamenti più recenti.

I ricchi si arricchiscono, i poveri un po’ meno: è questa la fotografia politica tracciata dall’ultimo sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7. A crescere più di tutti è ancora una volta il Partito democratico di Elly Schlein, che ribadisce il +0,3% di sette giorni fa e sale al 23,4%. Aumenta in tutta risposta anche Fratelli d’Italia, che con il +0,2% tiene a distanza di sicurezza il Pd e si avvicina a quota 31% di preferenze. Si conferma terzo partito il Movimento 5 Stelle, che fa un piccolo passo in avanti passando dal 12,4% al 12,5%. Accusano, invece, il colpo i principali alleati del partito di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

