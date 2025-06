Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono

Il panorama politico italiano si muove rapidamente, con Fratelli d’Italia, il Pd e il M5S in crescita secondo l’ultimo sondaggio Swg per Tg La7. La guida di Giorgia Meloni rafforza la propria posizione, mentre gli altri partiti consolidano i propri consensi. In un quadro così dinamico, le prossime elezioni si prospettano ancora più incerto e intrigante, lasciando tutti i cittadini e gli analisti a domandarsi quali scenari si delineeranno nel futuro prossimo.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia, Pd e M5S crescono. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi, 9 giugno 2025. Fratelli d'Italia rimane ampiamente il primo partito e continua a salire. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e arriva . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

