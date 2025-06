Sondaggio Euromedia 6 italiani su 10 approvano le spese per la difesa Smentito il racconto falso-pacifista

Secondo l'ultimo sondaggio Euromedia Research, sei italiani su dieci approvano le spese per la difesa, smentendo il falso racconto pacifista delle opposizioni. Il 65% degli intervistati sostiene l’investimento in un settore cruciale per la sicurezza nazionale, come dimostra anche lo studio della Fondazione Luigi Einaudi “Difesa, l’industria necessaria”. La direttrice Alessandra Ghisleri ha evidenziato come questa fiducia rifletta la consapevolezza dell’importanza strategica di un’Italia più forte e sicura.

Sei italiani su 10 approvano il progetto di potenziare la nostra difesa e smentiscono la vulgata finto-pacifista delle opposizioni. Lo dimostra l’ultimo sondaggio di Euromedia Research illustrato in occasione dello studio di Fondazione Luigi Einaudi “Difesa, l’industria necessaria”. Difesa, sondaggio Euromedia: il 65% promuove gli investimenti nella difesa. La direttrice Alessandra Ghisleri ha acceso i riflettori sul monitoraggio dal titolo “Il concetto di sicurezza tra gli italiani: percezione e declinazioni”. Complessivamente, i l 64,8% degli intervistati ritiene che il nostro Paese faccia bene a investire nel comparto difesa e debba mantenere l’attuale livello di spesa (33,4%) o mettere piĂą risorse (31,4%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggio Euromedia, 6 italiani su 10 approvano le spese per la difesa. Smentito il racconto falso-pacifista

In questa notizia si parla di: Sondaggio Italiani Approvano Difesa

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Difesa italiana, l’industria vale 16 miliardi. Crosetto: “Sfida tecnologica in corso, userei fondi europei” - Dal report della fondazione Einaudi emerge la necessità di investire nel settore per garantire al nostro Paese e all’Unione europea sicurezza e capacità di deterrenza e poter competere con giganti com ... Leggi su msn.com

Difesa, il sondaggio: c'è no bipartisan a più spese militari e il 70% degli italiani teme una nuova guerra - fatto che l’Italia debba aumentare le spese in difesa non va dunque incontro alle volontà degli italiani . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno.it

Difesa, sondaggio Izi: no bipartisan a più spese militari, il 70% teme una nuova guerra - Il fatto che l'Italia debba aumentare le spese in difesa non va dunque incontro alle volontà degli italiani . Leggi su laprovinciapavese.gelocal.it