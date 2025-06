Sondaggi politici la sorpresa dopo il referendum | chi vincerebbe se si votasse oggi

Nel panorama politico italiano, i sondaggi continuano a svelare gli umori degli elettori con sorprendenti dettagli. Secondo l'ultimo studio SWG per Tg La7, Fratelli d’Italia conferma la sua leadership, mentre PD e M5S avanzano costantemente. In uno scenario di elezioni rapide, chi avrebbe la meglio? Scopriamo insieme le dinamiche di una fotografia politica in continua evoluzione, che potrebbe cambiare le carte in tavola nelle prossime settimane.

ROMA – Fratelli d’Italia si conferma saldamente in testa, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle continuano a guadagnare terreno. È questo il quadro delineato dal nuovo sondaggio SWG realizzato per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani alla data del 9 giugno 2025, in uno scenario ipotetico di elezioni politiche immediate. La formazione guidata da Giorgia Meloni registra un nuovo lieve incremento, salendo di 0,2 punti percentuali e attestandosi al 30,7%. Il partito di governo si avvicina così alla soglia psicologica del 31%, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leadership nello scenario politico nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi politici, la sorpresa dopo il referendum: chi vincerebbe se si votasse oggi

In questa notizia si parla di: Sondaggi Politici Sorpresa Referendum

Sondaggi politici La7, Fratelli d’Italia allunga - Fratelli d'Italia continua la sua ascesa nei sondaggi politici, guadagnando lo 0,3% e raggiungendo il 30,4%, secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7.

Referendum dell'8 e 9 giugno, lo spoglio in diretta | Seggi chiusi, senza quorum: affluenza al 30,6%. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Urne chiuse per i referendum: nessun quesito ha raggiunto il quorum, affluenza sotto al 30%; Referendum, sorpresa Jobs Act e cittadinanza. I sondaggisti: potrebbero raggiungere il quorum.