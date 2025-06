Solo per una notte Il Festival dell’effimero ha richiamato a Lido migliaia di visitatori

Solo per una notte, il Festival dell’Effimero ha illuminato Lido di Camaiore, attirando migliaia di visitatori pronti a lasciarsi trasportare da un’atmosfera di festa e divertimento. La serata, ricca di attrazioni, musica e spettacoli, ha trasformato il lungomare in un vivace circuito di emozioni, confermando il successo di questa manifestazione unica nel suo genere. Un evento che ha saputo catturare l’essenza dell’effimero, regalando ricordi indimenticabili a tutti i presenti.

Sarà stata anche la notte dell’effimero, ma quella celebrata sabato sera a Lido di Camaiore è stata veramente una notte di festa e di divertimento. Passeggiata piena di gente a seguire le varie attrattive che si sono alternate lungo il circuito. La manifestazione " Solo per una notte ", organizzata dal Comune di Camaiore, si è avvalsa anche quest’anno della direzione artistica di Elodie Lebigre, carrista del carnevale di Viareggio. Musica lirica, folk, street band itineranti, costumi spettacolari e atmosfere incantate hanno reso ogni angolo del litorale un luogo magico. Tra i più applauditi e ricercati i Tappetari di Camaiore che hanno dato un saggio della loro arte secolare realizzando davanti al Pontile un grande omaggio all’Art Decò. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Solo per una notte". Il Festival dell’effimero ha richiamato a Lido migliaia di visitatori

