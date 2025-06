Sollevamento Ponte 2 Giungo e passerella pedonale | dal 16 giugno ripristinato il calendario estivo

Fiumicino si prepara a vivere un’estate all’insegna della mobilità e delle novità! Dopo mesi di interventi e lavori di ristrutturazione, il Comune annuncia il ripristino del calendario estivo per il Ponte 2 Giugno e la passerella pedonale dal 16 giugno, garantendo continuità e sicurezza ai cittadini e ai visitatori. Un’anticipazione di un’estate ricca di eventi e progetti dedicati alla valorizzazione del nostro territorio.

Fiumicino, 9 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, in considerazione della conclusione dell’Ordinanza Sindacale n. 47 del 10092024, in vigore fino all’8 giugno 2025, e tenuto conto dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso sul Ponte 2 Giugno, è stata disposta la proroga degli attuali orari di manovra invernali del Ponte 2 Giugno fino al 15 giugno 2025. A partire dal 16 giugno 2025 e fino al 14 settembre 2025 compreso, s arà ripristinato il calendario estivo di sollevamento del ponte “2 Giugno” e del ponte mobile pedonale (passerella), che prevede due manovre giornaliere, della durata di circa 15 minuti ciascuna, nei seguenti giorni e orari: lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi: ore 8:00 e ore 20:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it