Sole365 festeggia il suo 100° punto vendita | nella città campana un traguardo che sa di futuro

Sole365 celebra un traguardo straordinario: l’apertura del suo 100° punto vendita, e il primo a Benevento in via Vito Ievolella. Un momento che va oltre un semplice numero, rappresenta la forza di una rete in continua crescita e la volontà di portare qualità e convenienza al cuore della Campania. L’inaugurazione, prevista per il 12 giugno alle ore 10:00, sarà un’occasione speciale per brindare al futuro e rafforzare il legame con la comunità locale. Un evento che promette entusiasmo e novità per tutti i clienti.

È più di un numero, più di un traguardo: è una dichiarazione d’identità. Il 12 giugno alle ore 10:00, con l’apertura del suo 100° punto vendita e 1° a Benevento in via Vito Ievolella, Sole365 spegne simbolicamente cento candeline e accende una nuova luce nel cuore della Campania. Un’inaugurazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sole365 festeggia il suo 100° punto vendita: nella città campana, un traguardo che sa di futuro

In questa notizia si parla di: Sole365 Punto Vendita Traguardo

Comunicato Stampa: Sole365 festeggia il suo 100° punto vendita: a Benevento, un traguardo che sa di futuro. - Il 12 giugno alle ore 10:00, con l’apertura del suo 100° punto vendita e 1° a Benevento in via Vito Ievolella, Sole365 spegne s ... Leggi su gazzettadiparma.it

Nuova apertura Sole365 a Castel San Giorgio - L'apertura del punto vendita rappresenta un importante traguardo per Sole365 e un significativo beneficio per la comunità di Castel San Giorgio. Leggi su ansa.it

Nuova apertura Sole365 a Formia - Il team Sole365 è lieto di annunciare l’apertura del suo primo punto vendita nel Lazio: giovedì 10 ottobre, alle ore 09:00, si apriranno le porte del nuovo supermercato di Via Alcide de ... Leggi su ansa.it