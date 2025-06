Sole e caldo in Toscana temperature fino a 37 gradi Ecco dove e quando

Preparati a vivere una settimana di vero sole toscano, con temperature che sfioreranno i 37°C e giornate all'insegna del cielo sereno. Firenze e tutta la regione si riscaldano sotto un’atmosfera stabile, mentre l’Appennino manterrà il suo fascino con brevi rovesci pomeridiani. È il momento ideale per godersi le splendide bellezze toscane, ma attenzione al caldo intenso: ecco dove e quando prepararsi al meglio.

Firenze, 9 giugno 2025 – Settimana all'insegna del sole in Toscana, con giornate sempre più calde in attesa dei picchi roventi dell'ondata africana. L'elemento dominante sarà il bel tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della settimana. Tuttavia, l'Appennino continuerà a fare da sfondo a lievi instabilità pomeridiane, con la possibilità di qualche breve e isolato rovescio ogni giorno, soprattutto tra metà e fine pomeriggio. Le temperature massime sono in aumento, ma con valori ancora gestibili: tra i 34 e i 35 gradi nelle pianure interne, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.

In questa notizia si parla di: Toscana Sole Caldo Temperature

