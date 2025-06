Soldi in cambio di posti di lavoro inesistenti a Forlì-Cesena come agiva il finto carabiniere

A Forlì-Cesena, un finto carabiniere ha ingannato molte persone promettendo posti di lavoro inesistenti in cambio di denaro. Un cinquantenne è stato denunciato per truffa, smascherando questa frode che sfruttava la speranza e la fiducia dei candidati. Questa vicenda mette in luce quanto sia importante mantenere alta l’attenzione contro le truffe e conoscere le corrette procedure per evitare di cadere in trappola.

In questa notizia si parla di: Cambio Inesistenti Forlì Cesena