Softball finisce in parità il big match della via Emilia tra Pianoro e Forlì

Il derby della Via Emilia tra Mia Office Pianoro e Italposa Softball Forlì si conclude con un pareggio avvincente, mantenendo invariato il terzo posto in classifica grazie anche alla sconfitta del Caronno contro Saronno. Due incontri opposti tra strategia e intensità, con gara 1 dominata dalle difese e la seconda più emozionante, dimostrando ancora una volta quanto questa rivalità sia un appuntamento imperdibile per gli appassionati di softball.

Finisce con un pareggio il derby della via emilia fra Mia Office Pianoro e Italposa Softball Forlì, con ambedue le formazioni che sfruttano lo stop del Caronno contro Saronno. Terzo posto era prima della sfida e terzo posto rimane. Due partite diametralmente opposte con gara 1 dove le difese e.

