sofia raffaeli brilla agli europei 2025 di ginnastica ritmica con oro storico

Cala il sipario sui campionati europei 2025 di ginnastica ritmica, andati in scena alla Unibet Arena di Tallinn (Estonia). Una buona edizione per Sofia Raffaeli, allenata da Claudia Mancinelli, che torna a casa con uno storico oro nel Team Ranking – il primo per l'Italia – grazie anche alle sue prestazioni personali nelle qualificazioni. Il medagliere è ricco: oro nel team ranking, argento al cerchio, bronzo alle clavette, due quarti posti (nell'individuale All-Around, dove ha sfiorato il podio in una gara tesissima fino all'ultimo, e al nastro), oltre a un quinto posto alla palla. Sofia ha eguagliato la 19enne bulgara nell'esecuzione, sono state le più pulite, e l'ha superata nell'artistico di un decimo e mezzo.